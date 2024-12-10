Желающему вступить в НХЛ новому клубу потребуется заплатить 2 млрд долларов взноса (TSN)
2 млрд долларов может составить взнос для входа в НХЛ.
Во Флориде в настоящее время проходит собрание руководителей клубов НХЛ.
Инсайдер Даррен Дрегер в контексте разговора о возможном расширении лиги заявил, что группа, которая представляет интересы клуба из Атланты, находится во Флориде, чтобы убедить функционеров в своих намерениях.
Журналист Крис Джонстон заявил: «Следующий взнос [чтобы вступить в НХЛ] будет колоссальным. Некоторые говорят, что это два миллиарда долларов».
На данный момент в НХЛ выступают 32 клуба.
«Вегас», который вступил в НХЛ в 2017 году, заплатил 500 миллионов долларов в качестве взноса.
«Сиэтл», который играет в НХЛ с 2021 года, выплатил 650 миллионов долларов в качестве взноса.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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