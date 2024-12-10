В «МЮ» обеспокоены образом жизни Рэшфорда и считают, что отвлекающие факторы влияют на его игру. Это одна из причин, почему клуб готов к его продаже (The Telegraph)
В «МЮ» есть опасения по поводу образа жизни Маркуса Рэшфорда.
Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы продать нападающего из-за его высокой зарплаты – его уход дал бы клубу больше свободы на трансферном рынке.
Журналист The Telegraph Люк Эдвардс сообщает, что существует и вторая причина, по которой «МЮ» открыт к продаже Рэшфорда.
«Сообщается, что в клубе обеспокоены образом жизни Рэшфорда за пределами поля, и существует опасение, что он больше не так сосредоточен на футболе, как мог бы быть. Источники утверждают, что он сталкивается с рядом отвлекающих факторов вне футбола, которые влияют на его игру», – написал Эдвардс.
Контракт Рэшфорда с «МЮ» действует до 2028 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард отметился 4 голами и ассистом в 15 матчах АПЛ. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TEAMtalk
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