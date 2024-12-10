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Мбаппе забил 50-й гол в ЛЧ и сравнялся с Анри. Килиану потребовалось 79 матчей – меньше только у ван Нистелроя, Месси и Левандовски

Килиан Мбаппе пробил отметку в полсотни голов в Лиге чемпионов.

Нападающий «Реала» открыл счет в матче 6-го тура общего этапа против «Аталанты» (1:0, первый тайм).

Это 50-й гол Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов без учета квалификации. Француз сравнялся по этому показателю с соотечественником Тьерри Анри.

Мбаппе понадобилось 79 матчей (без учета квалификационных игр) для достижений этой отметки – четвертый результат в истории турнира.

Только Руд ван Нистелрой (62 матча), Лионель Месси (66 матчей) и Роберт Левандовски (77 матчей) забили 50 мячей быстрее.

Топ-10 лучших бомбардиров Лиги чемпионов без учета квалификации:

1. Криштиану Роналду – 140 голов

2. Лионель Месси – 129

3. Роберт Левандовски – 101

4. Карим Бензема – 90

5. Рауль – 71

6. Руд ван Нистелрой – 56

7. Томас Мюллер – 55 (с учетом сегодняшнего гола)

8-9. Тьерри Анри – 50

 8-9. Килиан Мбаппе – 50

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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