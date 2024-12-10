Федерация Палестины о конфликте с Израилем: «Мы потеряли не менее 353 футболистов, в том числе 91 ребенка, многие пропали без вести. Вся спортивная инфраструктура разрушена или серьезно повреждена»

В Палестинской федерации футбола оценили последствия конфликта с Израилем.

«Мы продолжали заниматься [массовым футболом] в городах, чтобы детям не нужно было переезжать с места на место. Мы пытаемся даже организовывать футбольные мероприятия для детей в Газе, помогая им справиться с невообразимой болью и утратами, которые они переживают. Однако наши усилия не всегда были успешными из-за сложных обстоятельств.

В настоящее время мы обсуждаем возможность возобновления чемпионата. Ситуация остается сложной, но мы должны найти способ дать надежду нашей молодежи.

Вся спортивная инфраструктура была полностью разрушена или серьезно повреждена. Мы потеряли не менее 353 футболистов, в том числе 91 ребенка. Мы также потеряли 108 спортсменов в других видах спорта и 85 скаутов. Мы до сих пор не знаем о судьбе множества пропавших без вести», – сказала вице-президент Палестинской федерации футбола Сьюзан Шалаби.