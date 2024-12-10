«Ливерпуль» выиграл 6 из 6 матчей ЛЧ, пять из них – всухую. Команда Слота продлила серию без поражений во всех турнирах до 18 игр

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 18 матчей во всех турнирах.

Команда под руководством Арне Слота обыграла «Жирону» (1:0) в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

Таким образом, «Ливерпуль » выиграл все 6 еврокубковых матчей в текущем сезоне. В 5 играх подряд команда не пропустила ни разу.

В 18 последних матчах во всех турнирах «Ливерпуль» одержал 16 побед и дважды сыграл вничью. Последний раз мерсисайдцы проигрывали 14 сентября в матче с «Ноттингем Форест» (0:1).