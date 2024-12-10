«Ливерпуль» выиграл 6 из 6 матчей ЛЧ, пять из них – всухую. Команда Слота продлила серию без поражений во всех турнирах до 18 игр
«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 18 матчей во всех турнирах.
Команда под руководством Арне Слота обыграла «Жирону» (1:0) в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА.
Таким образом, «Ливерпуль» выиграл все 6 еврокубковых матчей в текущем сезоне. В 5 играх подряд команда не пропустила ни разу.
В 18 последних матчах во всех турнирах «Ливерпуль» одержал 16 побед и дважды сыграл вничью. Последний раз мерсисайдцы проигрывали 14 сентября в матче с «Ноттингем Форест» (0:1).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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