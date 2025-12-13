  • Спортс
  • Слот о 2:0: «Ливерпулю» пришлось потрудиться. Впервые за несколько недель я чувствую, что нам немного повезло: у «Брайтона» были моменты, но мы сыграли на ноль»
Слот о 2:0: «Ливерпулю» пришлось потрудиться. Впервые за несколько недель я чувствую, что нам немного повезло: у «Брайтона» были моменты, но мы сыграли на ноль»

Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Брайтоном».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе над «Брайтоном» в 16-м туре АПЛ (2:0).

«Тяжелая работа. Нам пришлось очень тяжело потрудиться, чтобы одержать победу, потому что нам противостояла очень хорошая команда, которая боролась до конца. Впервые за несколько недель я чувствую, что сегодня нам немного повезло. Мы сыграли на ноль, а в других матчах мы пропустили три мяча, хотя у соперников не было столько моментов [как у «Брайтона»]. 

Во втором тайме у «Брайтона» были моменты, когда мы всей командой были в своей штрафной и рядом с ней. У нас были моменты на контратаках, но мне очень понравилось, как мы играли. Возможно, мы заслужили это везение из-за менталитета, который мы продемонстрировали, из-за травм и других подобных вещей.

Я надеюсь, мы сможем восстановиться за неделю после стольких сыгранных матчей. У нас будет время для тренировок».

Об Экитике

«Я думаю, что сегодня у него были впечатляющие моменты. Он забил хорошие голы, но были и другие моменты, когда я думал: «Вау». Конечно, именно поэтому мы хотели подписать его, помимо голов. Приятно видеть, что он и другие игроки, которые пришли летом, добиваются прогресса».

О Виртце

«Он один из тех игроков, которые, как я сказал, играют все лучше и лучше. Это видно по тому, как он обращается с мячом, насколько ему это комфортно. Вся тяжелая работа, проделанная игроками за последние несколько месяцев, приносит свои плоды», – сказал Слот.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
