Чибриков набрал 1+1 в первом матче за «Виннипег» в этом сезоне. У него 2 броска и 4 хита за 13:28 с «Бостоном»
Никита Чибриков набрал 1+1 в первом матче за «Виннипег» в этом сезоне.
Форвард «Джетс», недавно вызванный клубом из АХЛ, отметился результативными действиями в матче с «Бостоном» (8:1).
21-летний россиянин установил окончательный счет в матче, а до этого сделал результативную передачу при игре в большинстве.
Таким образом, в двух матчах в НХЛ (первый был в прошлом сезоне) на счету Чибрикова 3 (2+1) очка.
Сегодня Никита (13:28, 3:17 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ (еще 2 – не в створ) и 4 силовыми приемами, а также допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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