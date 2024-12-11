Чибриков набрал 1+1 в первом матче за «Виннипег» в этом сезоне. У него 2 броска и 4 хита за 13:28 с «Бостоном»

Никита Чибриков набрал 1+1 в первом матче за «Виннипег» в этом сезоне.

Форвард «Джетс», недавно вызванный клубом из АХЛ, отметился результативными действиями в матче с «Бостоном » (8:1).

21-летний россиянин установил окончательный счет в матче, а до этого сделал результативную передачу при игре в большинстве.

Таким образом, в двух матчах в НХЛ (первый был в прошлом сезоне) на счету Чибрикова 3 (2+1) очка.

Сегодня Никита (13:28, 3:17 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ (еще 2 – не в створ) и 4 силовыми приемами, а также допустил 2 потери.