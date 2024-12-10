«Шахтер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Бавария» сыграет с «Шахтером» в гостях в 6-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов