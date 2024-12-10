«Аталанта» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Реал» сыграет с «Аталантой» в гостях в 6-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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