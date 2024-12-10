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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Мартынычев и Дьякова выступят в финалах

Российский пловец Мартынычев выступит на 1500 м вольным стилем на ЧМ в Будапеште.

10 декабря пройдет первый день турнира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024

Будапешт, Венгрия

Финалы

Женщины

400 м, вольный стиль

19:32

Участница из России: Софья Дьякова.

200 м, комплекс

20:01

4х100 м, эстафета, вольный стиль

21:12

Мужчины

1500 м, вольный стиль

20:50

Участник из России: Кирилл Мартынычев.

200 м, комплекс

20:11

4х100 м, эстафета, вольный стиль

21:27

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Состав участников на дистанциях кроме 1500 м станет известен по итогам предварительных заплывов. Трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
плавание
Кирилл Мартынычев
logoсборная России
результаты
чемпионат мира на короткой воде
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