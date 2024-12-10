Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Мартынычев и Дьякова выступят в финалах
Российский пловец Мартынычев выступит на 1500 м вольным стилем на ЧМ в Будапеште.
10 декабря пройдет первый день турнира.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024
Будапешт, Венгрия
Финалы
Женщины
400 м, вольный стиль
19:32
Участница из России: Софья Дьякова.
200 м, комплекс
20:01
4х100 м, эстафета, вольный стиль
21:12
Мужчины
1500 м, вольный стиль
20:50
Участник из России: Кирилл Мартынычев.
200 м, комплекс
20:11
4х100 м, эстафета, вольный стиль
21:27
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Состав участников на дистанциях кроме 1500 м станет известен по итогам предварительных заплывов. Трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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