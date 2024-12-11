Наместников забил «Бостону», прервав серию из 5 игр без очков. У него 7+9 в 30 матчах
Владислав Наместников забил «Бостону», прервав серию из 5 игр без очков.
Форвард «Виннипега» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (8:1).
32-летний россиянин прервал серию из 5 матчей без очков и из 9 – без голов. На его счету стало 16 (7+9) очков в 30 играх в сезоне при полезности «+10».
Сегодня Наместников (17:56, 3:21 – в большинстве, 0:29 – в меньшинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ, допустил 1 потерю и выиграл 53% вбрасываний (8 из 15).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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