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«Зенит» обратился в ЭСК из-за двух отмененных голов в матче с «Акроном»

«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за отмененных голов в матче с «Акроном».

7 декабря «Зенит» дома проиграл «Акрону» (1:2) в матче 18-го тура Мир РПЛ. При счете 1:2 два гола клуба из Санкт-Петебурга были отменены.

На 69-й минуте хавбек «Зенита» Густаво Мантуан навесил с правого крыла штрафной, после чего Маттео Кассьерра головой забил гол. 

Главный арбитр Владимир Москалев после подсказки ВАР рассмотрел эпизод и принял решение отменить гол, так как Андрей Мостовой допустил касание рукой по ходу результативной атаки.

На 98-й забил форвард петербуржцев Лусиано Гонду. Но Москалев при помощи ВАР отменил и это взятие ворот, зафиксировав игру рукой защитника Нино Моты.

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что клуб уже отправил документы в ЭСК РФС по поводу этих двух отмененных голов.

Москалев с ВАР отменил два гола «Зенита» «Акрону» – на 69-й и 98-й. Перед мячами Кассьерры и Гонду была игра рукой

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
logoМатео Кассьерра
видеоповторы
logoпремьер-лига Россия
Р-Спорт
logoАкрон
ЭСК РФС
logoВладимир Москалев
logoсудьи
logoЗенит
logoЛусиано Гонду
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