«Зенит» обратился в ЭСК из-за двух отмененных голов в матче с «Акроном»
7 декабря «Зенит» дома проиграл «Акрону» (1:2) в матче 18-го тура Мир РПЛ. При счете 1:2 два гола клуба из Санкт-Петебурга были отменены.
На 69-й минуте хавбек «Зенита» Густаво Мантуан навесил с правого крыла штрафной, после чего Маттео Кассьерра головой забил гол.
Главный арбитр Владимир Москалев после подсказки ВАР рассмотрел эпизод и принял решение отменить гол, так как Андрей Мостовой допустил касание рукой по ходу результативной атаки.
На 98-й забил форвард петербуржцев Лусиано Гонду. Но Москалев при помощи ВАР отменил и это взятие ворот, зафиксировав игру рукой защитника Нино Моты.
В пресс-службе «Зенита» сообщили, что клуб уже отправил документы в ЭСК РФС по поводу этих двух отмененных голов.
Москалев с ВАР отменил два гола «Зенита» «Акрону» – на 69-й и 98-й. Перед мячами Кассьерры и Гонду была игра рукой
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