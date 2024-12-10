«Зенит» обратился в ЭСК из-за двух отмененных голов в матче с «Акроном»

«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за отмененных голов в матче с «Акроном».

7 декабря «Зенит» дома проиграл «Акрону» (1:2) в матче 18-го тура Мир РПЛ. При счете 1:2 два гола клуба из Санкт-Петебурга были отменены.

На 69-й минуте хавбек «Зенита » Густаво Мантуан навесил с правого крыла штрафной, после чего Маттео Кассьерра головой забил гол.

Главный арбитр Владимир Москалев после подсказки ВАР рассмотрел эпизод и принял решение отменить гол, так как Андрей Мостовой допустил касание рукой по ходу результативной атаки.

На 98-й забил форвард петербуржцев Лусиано Гонду . Но Москалев при помощи ВАР отменил и это взятие ворот, зафиксировав игру рукой защитника Нино Моты .

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что клуб уже отправил документы в ЭСК РФС по поводу этих двух отмененных голов.

Москалев с ВАР отменил два гола «Зенита» «Акрону» – на 69-й и 98-й. Перед мячами Кассьерры и Гонду была игра рукой