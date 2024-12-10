Экс-жена Сафонова о выигранном деле по алиментам: «Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка! Пусть мой опыт принесет пользу другим детям России»

Экс-жена Матвея Сафонова высказалась после победы в суде по алиментам.

Сегодня стало известно, что суд окончательно отклонил апелляцию Сафонова на решение о назначении алиментов. Голкипер «ПСЖ » и сборной России будет выплачивать бывшей супруге Анастасии 25% зарплаты на содержание дочери.

«Пусть мой опыт принесет большую пользу другим детям России, чтобы они знали: их отцы должны платить алименты, как правило, в долевом размере. Дети, подростки могут попросить у своих мам решение суда, а у пап – справку о доходах за год, и сравнить, оплачивают ли им алименты в том размере, который установлен государством — 1/4 часть заработка.

Со своей стороны я приняла обязательства 70% накапливать на индивидуальном счете ребенка. Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка!» – сказала бывшая жена Сафонова .