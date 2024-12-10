Погорилая о деле Валиевой: «Верю, что это некие игры с целью нас отстранить, не допустить три первых места на Олимпиаде»

Анна Погорилая считает, что допинг-дело Камилы Валиевой могло быть подстроено.

Ранее фигуристка Валиева была дисквалифицирована на 4 года за допинг. В декабре 2021-го на чемпионате России она сдала положительную пробу на триметазидин, о чем стало известно уже во время Олимпиады-2022 в Пекине.

– В теннисе недавно на триметазидине поймали первую ракетку мира Игу Швентек – дали месяц дисквалификации. Как тебе?

– В теннисе вообще как-то по-другому все организовано, там россияне ездят по соревнованиям, а мы, видите ли, должны сидеть. Ну и кого-то сильно не наказывают, а в других случаях раздувают. Политика.

В фигурном катании в принципе принимать допинг трудно. Почему? Сложнокоординационный вид спорта, и он может пойти во вред. Мне как-то дали обычные разрешенные витамины, мы не посмотрели дозу. Но меня так заштормило, что невозможно было собрать на льду. Ты перестаешь чувствовать тело.

– В допинг Валиевой ты не веришь?

– Верю, что это некие игры с целью нас отстранить, не допустить три первых места на Олимпиаде. Если бы заранее все было известно, спортсменку можно было бы заменить. Как будто специально объявили обо всем после командного турнира.

– Но допинг был? Или подстроено?

– Думаю, отчасти подстроено. Запутанная история – проба взята на чемпионате России, потом месяц она где-то пробыла, просрочили ее анализ, что за это время с ней сделали, непонятно. Девочки у нас не глупые, чтобы принимать.

– Зачем тогда версия про клубничный десерт? Вряд ли защиту Камилы можно назвать достойной.

– Правильно говорят: выпил что-то, отвернулся – все, больше оттуда не пьешь. Я не очень знаю версию про клубничный десерт, я сужу по фактам – пробу с чемпионата задержали, а проба на Олимпиаде была чистая. Больше никаких обсуждений не должно быть.

Я слышала даже, что Камила будто специально падала, чтобы не попасть на пьедестал (после произвольной программы Валиева заняла итоговое 4-е место – Спортс’‘). Как она сказала после проката: «Зато девочек наградят». Думаю, на подсознательном уровне это могло сработать, она же анализировала. Я очень была расстроена из-за ситуации и из-за того, что не защитили девочку. Надо было подавать встречную апелляцию на лабораторию, давить.

– А почему не защищали?

– Думаю, у нас просто слабая спортивная юриспруденция. Не смогли защитить в ситуации, когда все не на нашей стороне. Можно было судиться и из-за раскрытия имени.

– Но отменяет ли это факт допинга?

– Но там же граммулечки! И при этом четыре года отстранения? А другим – месяц. Думаю, все против нас, все было сделано, чтобы лишить нас всего пьедестала на Олимпиаде, – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2016 Погорилая .

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц