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НХЛ. «Питтсбург» примет «Колорадо», «Тампа» в гостях у «Эдмонтона», «Юта» сыграет с «Миннесотой», «Нью-Джерси» – с «Торонто»

«Питтсбург» принимает «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Джерси» сыграет против «Торонто», «Тампа» в гостях у «Эдмонтона», «Юта» встретится с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
результаты матчей
logoСиэтл
logoАйлендерс
logoФлорида
logoБостон
logoСент-Луис
logoСан-Хосе
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logoЭдмонтон
logoМиннесота
logoВанкувер
logoКаролина
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