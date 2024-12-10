НХЛ. «Питтсбург» примет «Колорадо», «Тампа» в гостях у «Эдмонтона», «Юта» сыграет с «Миннесотой», «Нью-Джерси» – с «Торонто»
«Питтсбург» принимает «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Джерси» сыграет против «Торонто», «Тампа» в гостях у «Эдмонтона», «Юта» встретится с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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