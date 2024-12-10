Районные управы в Москве закупили билеты на шоу Плющенко на сумму 2,4 млн рублей

Районные управы в Москве закупили билеты на ледовое шоу Евгения Плющенко «Золушка в королевстве фей» на сумму 2,4 млн рублей.

Об этом сообщается на сайте единой информационной системы закупок (ЕИС).

Управа района Аэропорт города Москвы заключила контракт на 1 200 000 рублей . Аппарат совета депутатов муниципального округа Коньково – на 1 212 800 .

Шоу «Золушка в королевстве фей» будет проходить на «ВТБ Арене» с 29 декабря по 4 января.