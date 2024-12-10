Районные управы в Москве закупили билеты на шоу Плющенко на сумму 2,4 млн рублей
Районные управы в Москве закупили билеты на ледовое шоу Евгения Плющенко «Золушка в королевстве фей» на сумму 2,4 млн рублей.
Об этом сообщается на сайте единой информационной системы закупок (ЕИС).
Управа района Аэропорт города Москвы заключила контракт на 1 200 000 рублей. Аппарат совета депутатов муниципального округа Коньково – на 1 212 800.
Шоу «Золушка в королевстве фей» будет проходить на «ВТБ Арене» с 29 декабря по 4 января.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ЕИС Закупки
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