«Нахер Роналду, пока есть Месси». Топурия готов пригласить Лео на свой бой в Майами
Боец UFC Илия Топурия предпочел Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.
– Криштиану сказал, что Топурия слишком много говорит.
– Мне это правда непонятно. Он выступил, сказав, что я много болтаю. И я говорил: «Ладно, если бы это сказал Хуанма Кастаньо (ведущий – Спортс’’), но такие слова от Криштиану не укладываются у меня в голове. Я имею в виду, что, если бы ты со мной поспорил, я бы сказал: «Ладно». Но не Криштиану, который все время болтает.
Кого бы я лично пригласил [на свой бой в Майами], так это Месси, тем более, он там живет. Так что нахер Криштиану, пока существует Месси, – сказал Топурия в программе El Partidazo de COPE.
«Реал Мадрид» поздравил Топурию с титулом UFC: «Историческая победа для испанского спорта»
Илия Топурия: «В 2025 году будет мой бой на «Сантьяго Бернабеу», это факт»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости