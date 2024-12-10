«Нахер Роналду, пока есть Месси». Топурия готов пригласить Лео на свой бой в Майами

Боец UFC Илия Топурия предпочел Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.

– Криштиану сказал, что Топурия слишком много говорит.

– Мне это правда непонятно. Он выступил, сказав, что я много болтаю. И я говорил: «Ладно, если бы это сказал Хуанма Кастаньо (ведущий – Спортс’’), но такие слова от Криштиану не укладываются у меня в голове. Я имею в виду, что, если бы ты со мной поспорил, я бы сказал: «Ладно». Но не Криштиану, который все время болтает.

Кого бы я лично пригласил [на свой бой в Майами], так это Месси , тем более, он там живет. Так что нахер Криштиану, пока существует Месси, – сказал Топурия в программе El Partidazo de COPE.

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