«Жирона» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Ливерпуль» сыграет с «Жироной» в гостях в 6-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов