Сафонов подорожал на 2 млн евро по версии Transfermarkt и стал третьим по цене вратарем Лиги 1, обогнав Булку. Доннарумма подешевел на 5 млн
Цена Матвея Сафонова выросла на 2 млн евро.
Российский голкипер «ПСЖ» подорожал на 2 млн евро, согласно обновленным цифрам Transfermarkt по игрокам Лиги 1 – теперь рыночная стоимость экс-вратаря «Краснодара» составляет 22 млн евро.
Сафонов стал третьим по стоимости голкипером в чемпионате Франции, обойдя Марчина Булку из «Ниццы» (20 млн). Выше Сафонова Люка Шевалье из «Лилля» (30 млн) и партнер по команде Джанлуиджи Доннарумма (35 млн).
Среди игроков парижского клуба лишь Сафонов и Ли Кан Ин выросли в цене. Корейский полузащитник прибавил 5 млн евро к цене, которая составляет теперь 30 млн евро.
В свою очередь Доннарумма подешевел на 5 млн евро и на данный момент оценивается в 35 млн. Это самый низкий показатель для итальянца с 2017 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
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