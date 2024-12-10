Сафонов подорожал на 2 млн евро по версии Transfermarkt и стал третьим по цене вратарем Лиги 1, обогнав Булку. Доннарумма подешевел на 5 млн

Цена Матвея Сафонова выросла на 2 млн евро.

Российский голкипер «ПСЖ» подорожал на 2 млн евро, согласно обновленным цифрам Transfermarkt по игрокам Лиги 1 – теперь рыночная стоимость экс-вратаря «Краснодара» составляет 22 млн евро.

Сафонов стал третьим по стоимости голкипером в чемпионате Франции, обойдя Марчина Булку из «Ниццы» (20 млн). Выше Сафонова Люка Шевалье из «Лилля» (30 млн) и партнер по команде Джанлуиджи Доннарумма (35 млн).

Среди игроков парижского клуба лишь Сафонов и Ли Кан Ин выросли в цене. Корейский полузащитник прибавил 5 млн евро к цене, которая составляет теперь 30 млн евро.

В свою очередь Доннарумма подешевел на 5 млн евро и на данный момент оценивается в 35 млн. Это самый низкий показатель для итальянца с 2017 года.