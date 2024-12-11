  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Винисиуса 6 (5+1) очков в 5 матчах сезона ЛЧ. Вингер «Реала» забил и ассистировал Беллингему в игре с «Аталантой»
4

У Винисиуса 6 (5+1) очков в 5 матчах сезона ЛЧ. Вингер «Реала» забил и ассистировал Беллингему в игре с «Аталантой»

Винисиус Жуниор забил 5 голов в 5 матчах Лиги чемпионов.

Вингер «Реала» поразил ворота «Аталанты» и ассистировал Джуду Беллингему в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:1, второй тайм). 

На счету бразильского футболиста 5 забитых мячей и 1 результативная передача в текущем розыгрыше турнира. 

Подробную статистику Винисиуса можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАталанта
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДжуд Беллингем
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Аталанта» – «Реал». 2:3 – Лукман отыграл один мяч, у Винисиуса 1+1, Мбаппе заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция
24129 минут назадLive
Миодраг Божович: «В Европе не берут русских игроков, потому что там процветает русофобия. Сейчас такая мода – русских не любят, но скоро все поменяется»
2516 минут назад
Экс-судья Фернандес о пенальти «Реалу»: «У Тчуамени обе ноги стоят на земле, он ничего не делает, чтобы сбить Колашинаца. Это не 11-метровый»
717 минут назадФото
Беллингем забил в четвертом матче подряд. У хавбека «Реала» 6 (4+2) очков на отрезке
421 минуту назад
Лига чемпионов. «Реал» играет с «Аталантой», «Бавария» против «Шахтера», «Байер» принимает «Интер», «ПСЖ» в гостях у «Зальцбурга», «Ливерпуль» победил «Жирону»
69621 минуту назадLive
«Ливерпуль» мечтает о новом кубке ЛЧ. Ваша помощь будет кстати
23 минуты назадСпецпроект
В ворота «Реала» назначили третий пенальти в этой ЛЧ – де Кетеларе из «Аталанты» сравнял счет в игре 6-го тура. В Ла Лиге – ни одного за 16 матчей
1033 минуты назадФото
Слот об 1:0: «Мне почти жаль «Жирону»: у них был хороший план на игру, но у нас был очень хороший вратарь. Алиссон показал, почему он наш номер один»
1153 минуты назад
Бонуччи о словах Шченсного про надетые наушники, чтобы не слышать предматчевую речь Леонардо: «Ему нужно промыть рот. Когда я говорил, его вообще не было – запирался в туалете»
1257 минут назад
«Химнастик» из 3-го дивизиона добивается уголовного преследования судьи – впервые в Испании. Клуб нанял детективов, чтобы доказать влияние арбитра на результат матча с «Малагой» за выход в Сегунду
558 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ред Булл» – «ПСЖ». 0:3 – Дуэ забил, у Хакими 2 голевых, Сафонов в запасе. Онлайн-трансляция
1310 минут назадLive
«Байер» – «Интер». 1:0 – Мукиеле забил на 90-й! Онлайн-трансляция
345 минут назадLive
«Шахтер» – «Бавария». 1:4 – у Мусиалы и Олисе по голу и ассисту. Онлайн-трансляция
78 минут назадLive
Мостовой о сборной: «Какой футбол, если будем играть с Брунеем?! Монголия осталась, какие-нибудь Сейшельские острова. Будем в рейтинге ФИФА в топ-3, рекорды ставить»
315 минут назад
Робертсон о новом формате ЛЧ: «Приятно приезжать в новые места, а не застрять в группе с 3 командами. Все получили удовольствие от изменений, думаю»
327 минут назад
Защитник «Спартака» Чернов: «Всегда можно бороться за чемпионство, и с «Зенитом» в том числе. У нас хороший чемпионат – все могут друг у друга очки отобрать»
240 минут назад
Шахин о календаре: «Слишком перегружен. Футбол изменился, игроки работают на пределе возможностей. Гвардиола и Клопп поднимали этот вопрос, но ФИФА не отреагировала»
158 минут назад
Уэбб о неудалении Кайседо за удар Сарру в голень: «Это необдуманное действие, но не грубая игра, нет чрезмерного применения силы. Должна быть желтая»
2сегодня, 20:10
Флик о Ямале: «Несравненный талант, он может выкладываться по полной в каждой игре. Ламин показал, что может играть решающую роль»
2сегодня, 19:47
Салах забил 50-й гол в ЛЧ с учетом квалификации. Он делит с Филиппо Индзаги 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира
26сегодня, 19:36