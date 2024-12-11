У Винисиуса 6 (5+1) очков в 5 матчах сезона ЛЧ. Вингер «Реала» забил и ассистировал Беллингему в игре с «Аталантой»

Винисиус Жуниор забил 5 голов в 5 матчах Лиги чемпионов.

Вингер «Реала » поразил ворота «Аталанты» и ассистировал Джуду Беллингему в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:1, второй тайм).

На счету бразильского футболиста 5 забитых мячей и 1 результативная передача в текущем розыгрыше турнира.

Подробную статистику Винисиуса можно найти здесь .