У Винисиуса 6 (5+1) очков в 5 матчах сезона ЛЧ. Вингер «Реала» забил и ассистировал Беллингему в игре с «Аталантой»
Винисиус Жуниор забил 5 голов в 5 матчах Лиги чемпионов.
Вингер «Реала» поразил ворота «Аталанты» и ассистировал Джуду Беллингему в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:1, второй тайм).
На счету бразильского футболиста 5 забитых мячей и 1 результативная передача в текущем розыгрыше турнира.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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