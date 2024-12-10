Мостовой о стажировке в зимнюю паузу: «Хотел бы, но не приглашали. Футбольным людям у нас не всегда находится место, к сожалению»
Александр Мостовой заявил, что хотел бы пройти стажировку в зимнюю паузу.
В августе прошлого года Мостовой начал обучение в академии РФС для получения тренерской лицензии. В ноябре экс-футболист прошел стажировку в «Динамо».
«Да, конечно, хотел бы. Но не приглашали на стажировку и на сборы. Но у нас, видите, к сожалению, не всегда футбольным людям находится место в нашем футболе», – сказал Мостовой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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