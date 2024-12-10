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Сайнс в «Уильямсе» лидирует на тестах в Абу-Даби после утренней сессии, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й

Карлос Сайнс, выступающий за «Уильямс» на постсезонных тестах «Формулы-1» в Абу-Даби, показал лучшее время утренней сессии.

Формула-1

Тесты

Яс-Марина, Абу-Даби

10 декабря 2024 года

1. Карлос Сайнс («Уильямс») – 1.23,435

2. Шарль Леклер («Феррари») – 1.24,561

3. Ландо Норрис («Макларен») – 1.24,678

4. Джек Дуэн («Альпин») – 1.24,730

5. Фредерик Вести («Мерседес») – 1.25,159

6. Патрисио О’Уорд («Макларен») – 1.25,201

7. Антонио Фуоко («Феррари») – 1.25,238

8. Габриэл Бортолето («Заубер») – 1.25,306

9. Люк Браунинг («Уильямс») – 1.25,409

10. Пауль Арон («Альпин») – 1.25,561

11. Юки Цунода («Ред Булл») – 1.25,568

12. Изак Аджар («Ред Булл») – 1.25,605

13. Фелипе Другович («Астон Мартин») – 1.25,819

14. Лиам Лоусон («РБ») – 1.26,066

15. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») – 1.26,066

16. Аюму Иваса («РБ») – 1.26,251

17. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 1.26,351

18. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.26,981

19. Ре Хиракава («Хаас») – 1.27,526

20. Эстебан Окон («Хаас») – 1.27,903

Цунода впервые за рулем «Ред Булл», Окон и Хюлькенберг начали работу в новых командах на тестах

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
logoЮки Цунода
logoКарлос Сайнс
logoЭстебан Окон
logoРед Булл
logoЛандо Норрис
Пауль Арон
logoУильямс
Антонио Фуоко
Фелипе Другович
logoФеррари
logoЛиам Лоусон
logoАльпин
logoМакларен
logoМерседес
logoЗаубер
logoАстон Мартин
logoДжек Дуэн
Джек Кроуфорд
logoРБ
logoГабриэл Бортолето
logoНико Хюлькенберг
Фредерик Вести
logoДжордж Расселл
logoИзак Аджар
logoШарль Леклер
Ре Хиракава
Люк Браунинг
Аюму Иваса
тесты Формула-1
Патрисио О'Уорд
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