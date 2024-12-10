Сайнс в «Уильямсе» лидирует на тестах в Абу-Даби после утренней сессии, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й
Карлос Сайнс, выступающий за «Уильямс» на постсезонных тестах «Формулы-1» в Абу-Даби, показал лучшее время утренней сессии.
Тесты
Яс-Марина, Абу-Даби
10 декабря 2024 года
1. Карлос Сайнс («Уильямс») – 1.23,435
2. Шарль Леклер («Феррари») – 1.24,561
3. Ландо Норрис («Макларен») – 1.24,678
4. Джек Дуэн («Альпин») – 1.24,730
5. Фредерик Вести («Мерседес») – 1.25,159
6. Патрисио О’Уорд («Макларен») – 1.25,201
7. Антонио Фуоко («Феррари») – 1.25,238
8. Габриэл Бортолето («Заубер») – 1.25,306
9. Люк Браунинг («Уильямс») – 1.25,409
10. Пауль Арон («Альпин») – 1.25,561
11. Юки Цунода («Ред Булл») – 1.25,568
12. Изак Аджар («Ред Булл») – 1.25,605
13. Фелипе Другович («Астон Мартин») – 1.25,819
14. Лиам Лоусон («РБ») – 1.26,066
15. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») – 1.26,066
16. Аюму Иваса («РБ») – 1.26,251
17. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 1.26,351
18. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.26,981
19. Ре Хиракава («Хаас») – 1.27,526
20. Эстебан Окон («Хаас») – 1.27,903
Цунода впервые за рулем «Ред Булл», Окон и Хюлькенберг начали работу в новых командах на тестах
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий