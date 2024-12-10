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«Байер» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Байер» примет «Интер» в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Календарь Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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