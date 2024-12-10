«МЮ» готов продать Рэшфорда зимой или летом из-за его высокой зарплаты. Уход Маркуса даст клубу больше свободы на трансферном рынке
«МЮ» готов продать Маркуса Рэшфорда в ближайшее время.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, клуб готов рассмотреть предложения по Рэшфорду уже этой зимой или летом, несмотря на прогресс под руководством Рубена Аморима.
Одной из причин возможного ухода Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед» является его высокая зарплата. Продажа нападающего могла бы существенно помочь клубу вписаться в финансовый фэйр-плей и получить больше возможностей на трансферном рынке.
Контракт Рэшфорда с «МЮ» действует до 2028 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард отметился 4 голами и ассистом в 15 матчах АПЛ. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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