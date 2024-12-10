  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» готов продать Рэшфорда зимой или летом из-за его высокой зарплаты. Уход Маркуса даст клубу больше свободы на трансферном рынке
40

«МЮ» готов продать Рэшфорда зимой или летом из-за его высокой зарплаты. Уход Маркуса даст клубу больше свободы на трансферном рынке

«МЮ» готов продать Маркуса Рэшфорда в ближайшее время.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, клуб готов рассмотреть предложения по Рэшфорду уже этой зимой или летом, несмотря на прогресс под руководством Рубена Аморима.

Одной из причин возможного ухода Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед» является его высокая зарплата. Продажа нападающего могла бы существенно помочь клубу вписаться в финансовый фэйр-плей и получить больше возможностей на трансферном рынке.

Контракт Рэшфорда с «МЮ» действует до 2028 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард отметился 4 голами и ассистом в 15 матчах АПЛ. Его статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
logoМанчестер Юнайтед
logoМаркус Рэшфорд
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зиркзе забил за «МЮ» впервые с августа – дубль «Эвертону». У Рэшфорда тоже дубль, он забил 3 гола в 2 матчах сезона АПЛ при Амориме – при тен Хаге был 1 мяч
191 декабря, 14:52
Шервуд о Рэшфорде: «Аморим способен сделать его суперзвездой. У Маркуса есть все, чтобы играть в лучших клубах мира – ему нужна стабильность»
1726 ноября, 18:36
Меленстен о Рэшфорде: «Нужна новая мотивация, чтобы обрести лучшую форму. Его язык тела при тен Хаге не показывал, что ему нравилось играть. Должен влиться в систему, или Аморим его задвинет»
1721 ноября, 14:03
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«В России намного лучше рестораны – и еда, и обслуживание. В Америке кухня какая? Бургеры, кола и все такое». Воспитанник «Рубина» Зильберман о России и США
2424 минуты назад
Маричаль и «Динамо» продлили контракт до 2029 года
626 минут назад
Ольмо сможет уйти из «Барсы» бесплатно, если его не зарегистрируют. Клуб включил это условие в контракт хавбека (Mundo Deportivo)
536 минут назад
Мостовой о стажировке в зимнюю паузу: «Хотел бы, но не приглашали. Футбольным людям у нас не всегда находится место, к сожалению»
2155 минут назад
«Барса» ввела экологический сбор на билеты в клубный музей – 0,5 евро. Клуб финансирует программу по уменьшению углеродного следа
1559 минут назад
Садулаев перейдет в «Зенит» свободным агентом летом. Хавбек «Ахмата» подпишет контракт в ближайшее время («Чемпионат»)
72сегодня, 11:09
Дуарте назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Достаточно посмотреть, сколько людей приходит на выезде. В каждой игре мы чувствуем поддержку»
32сегодня, 11:01
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
сегодня, 11:00Спецпроект
Араухо включен в заявку «Барсы» на матч с «Боруссией» в ЛЧ. Защитник пропустил более 5 месяцев после травмы бедра
10сегодня, 10:56
Депутат Свищев о желании Дугласа играть за Бразилию: «Неприятно было это читать. Надо быть внимательнее к спортсменам, получающим гражданство РФ»
47сегодня, 10:44
Ко всем новостям
Последние новости
Бонуччи о возможном переходе в «Сити» в 2016-м: «Маротта сказал, что меня не продадут даже за 100 млн. Предложение было близко к этому, но «Юве» сдержал слово»
110 минут назад
Паллистер о мигренях: «У меня их было 3-4 в год. Это влияло на зрение и речь, сильно болела голова – так продолжалось часами. Когда я перестал играть, они исчезли»
239 минут назад
Месси могут добавить в королевскую битву Fortnite
сегодня, 11:34Игры
«Сантос» не продлил аренду Педриньо у «Локомотива». Хавбек не играет за москвичей с 2022-го
5сегодня, 11:15
EA Sports выпустила бесплатную версию FC 25 с несколькими режимами
1сегодня, 11:10Игры
Наби Кейта перешел в «Ференцварош» на правах аренды. «Вердер» в апреле отстранил хавбека за отказ от поездки на матч Бундеслиги
7сегодня, 10:43Фото
«Ред Булл» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3сегодня, 09:57
«Байер» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
8сегодня, 09:26
ФНЛ запустила новый сайт. На нем есть ссылки на трансляции матчей Первой лиги и Второй лиги А и Б, статистика по текущему и прошлым сезонам
5сегодня, 09:15Фото
«Краснодар» отдаст 19-летнего Кокшарова в аренду «Пари НН». В форварде заинтересован Гончаренко («РБ Спорт»)
26сегодня, 08:55