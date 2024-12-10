Медведев опроверг, что Садулаев перейдет в «Зенит» свободным агентом летом. «Ахмат» не отпустит хавбека бесплатно и хочет продлить контракт
В «Зените» опровергли информацию о бесплатном трансфере Лечи Садулаева.
Сообщалось, что полузащитник «Ахмата» перейдет в «Зенит» свободным агентом летом – стороны должны подписать контракт в ближайшее время.
– Сообщают, что Лечи Садулаев перейдет в «Зенит» на правах свободного агента и вскоре подпишет контракт с клубом. Правда ли это?
– Нет, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что «Ахмат» работает над продлением контракта с Садулаевым, после которого станет возможным переход полузащитника в «Зенит» – грозненцы не намерены отпускать полузащитника бесплатно. В сделку также может быть включен Арсен Адамов, выступающий за «Ахмат» на правах аренды у «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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