Мбаппе получил травму в матче с «Аталантой». Форварда «Реала» заменили в первом тайме

Килиан Мбаппе получил повреждение во время матча с «Аталантой».

Нападающий «Реала » вышел на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов в стартовом составе. Он открыл счет на 10-й минуте.

На 35-й минуте француз сел на газон и показал, что не может продолжать игру. Вместо него на поле вышел Родриго .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.