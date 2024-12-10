Мбаппе получил травму в матче с «Аталантой». Форварда «Реала» заменили в первом тайме
Килиан Мбаппе получил повреждение во время матча с «Аталантой».
Нападающий «Реала» вышел на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов в стартовом составе. Он открыл счет на 10-й минуте.
На 35-й минуте француз сел на газон и показал, что не может продолжать игру. Вместо него на поле вышел Родриго.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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