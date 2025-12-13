  • Спортс
  Симеоне о роли Гризманна и Коке в «Атлетико»: «По-настоящему топовые игроки никогда не создают проблем. Антуан – неподвластный времени футболист, который меняет ход игры»
6

Диего Симеоне оценил роль Антуана Гризманна в победе над «Валенсией».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги игры с «Валенсией» в 16-м туре Ла Лиги (2:1). 

В составе мадридской команды голами отличились Коке и Антуан Гризманн

– Гризманн забил.

– Я сделал вот так (воздевает руки к небу – Спортс’’), когда он забил гол, потому что я очень благодарен ему за его талант. Это невероятный гол, отличный пас Пубиля, контроль, удар, движение – неподвластный времени игрок, который меняет ход игры.

Мы общаемся с ним ежедневно, потому что он важен на каждом этапе игры, когда он находится на поле, и, демонстрируя такую игру, как сегодня, он завоевал заслуженный статус легенды клуба, лучшего бомбардира клуба за все время его существования, и я безмерно благодарен Антуану.

– Гризманн и Коке решают проблему.

– На днях мы втроем довольно долго говорили. Возможно, Коке в последнее время провел много матчей, в то время как у Кардозо не было возможности выходить на поле так стабильно, как нам нужно, но Коке реагирует так, как всегда.

А Антуан уже не так часто выходит в стартовом составе, и нелегко отказать легендарному игроку в той роли, которую, по его мнению, он заслуживает. Мы хотели донести до него, насколько он важен, даже если он не игрок стартового состава. Потому что у него есть уникальные качества и класс, которыми обладают немногие игроки.

Сегодня он помогает команде, он наслаждается своей игрой, и этот этап, который они с Коке проходят, помогает команде, в чем и заключается их присутствие в команде.

– Вы удивлены тем, насколько хорошо они приняли свою роль?

– Меня это не удивляет, потому что топовые игроки никогда не создают проблем. По-настоящему игроки. Они не создают проблем, потому что понимают свое место, они знают, что их возраст прошел, они принимают свою роль и свое положение в команде и выкладываются полностью, как это продемонстрировали сегодня Антуан и Коке.

– Пубиль был лучшим игроком матча.

– Он продолжает непрестанно прогрессировать, и скоро его вызовут в сборную. Он может играть на позиции крайнего защитника, центрального защитника или в тройке центральных защитников, и ему нужно оставаться скромным на фоне похвал со стороны газет и других средств массовой информации, чтобы продолжать работу, которую он проделал с таким терпением.

Я не забыл тот матч против «Райо Вальекано». Он вышел на поле, когда мы проигрывали со счетом 1:2, сыграл очень хорошо, и я поблагодарил его за это. У меня хорошая память как на хорошее, так и на плохое. Я надеюсь, он не покупает газеты и не слушает радио.

– Что вы думаете об игре Хулиана [Альвареса]?

– Хулиан действовал так же, как и все его партнеры по команде, которые сегодня играли. Я не мог сделать десять замен, я бы сделал больше. Я понимал, что Гризманн может заменить его и что Хулиан провел фантастическую игру на днях.

Сегодня я видел, что он выступал на том же уровне, что и его партнеры по команде. В течение первого часа матча никто не выделялся; все они действовали слаженно, в более медленном темпе, и это было заметно, – сказал Симеоне. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
