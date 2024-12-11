Мичков продлил серию игр с очками до 5 – 0+2 с «Коламбусом». У него 10 баллов на отрезке и 27 в 27 матчах в сезоне
Матвей Мичков продлил серию игр с очками до 5.
Форвард «Филадельфии» сделал 2 результативные передачи в матче с «Коламбусом» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 20-летнего россиянина стало 27 (11+16) очков в 27 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «+5». Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов среди новичков.
Отметим, что в последних 5 играх у Матвея 10 (3+7) очков.
Сегодня Мичков (14:39, 2:50 – в большинстве, «+2») нанес 3 броска в створ (1 – не в створ) и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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