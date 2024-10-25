Россия сыграет с Брунеем и Сирией, «МЮ» опять без победы, фигуриста Десятова обвинили в изнасиловании, ЛЧ в фигурке, 400 побед Бобровского, Пьянич еще раз извинился и другие новости
1. Сборная России, которая доблестно удержала 34-е месте в рейтинге ФИФА, узнала ноябрьских соперников – это Сирия и Бруней. Последний – худший оппонент в истории российской сборной. Юрий Гаврилов в шоке – лучше сыграть со сборной Ваганьковского кладбища.
2. «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Фенербахче» Жозе Моуринью в Лиге Европы – не помогло даже удаление португальца. У команды Эрика тен Хага всего одна победа в семи последних играх, а в турнирной таблице ЛЕ она аж 21-я. Вдобавок ко всему «МЮ» еще и Антони потерял. «Динамо» Киев проиграло «Роме», остальные результаты – здесь.
3. В Лиге конференций «Челси» спокойно разобрался с «Панатинаикосом» (4:1). Михаил Мудрик набрал 1+2 по «гол+пас» и порадовал своего тренера. Остальные результаты – по ссылке.
4. Фигуриста Ивана Десятова отстранили из-за обвинений в изнасиловании (изначально речь шла о сексуальном контакте с несовершеннолетней, однако эти сведения опровергли). Все детали скандальной истории – тут.
5. ФФККР и Первый канал объявили о запуске турнира «Лига чемпионов» в фигурном катании. Новый формат поможет привлечь к фигурке больше зрителей, а сами спортсмены «смогут заработать деньги на жизнь».
6. Миралем Пьянич еще раз извинился за слова об отказе играть с Россией и уже просит ФИФА вернуть российские команды, ведь «другие страны делают неправильные вещи, но выступают». А еще босниец пришел в ЦСКА не из-за денег, накоплений у него – на несколько поколений вперед.
7. В заключительном матче группового этапа Фонбет Кубка России «Динамо» в Самаре забило 6 голов «Крыльям», молодой форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб сделал хет-трик.
8. НХЛ. «Флорида» обыграла «Рейнджерс» (3:1), Бобровский одержал 400-ю победу в лиге – быстрее всех вратарей в истории (всего таких стало 14), Шестеркин пропустил 2 шайбы по ходу первых 3 минут матча. «Миннесота» обыграла «Тампу» (4:2), Капризов набрал 2+1, Кучеров забросил 8-ю шайбу в сезоне и сохранил лидерство в гонке снайперов. Все результаты дня – здесь.
9. Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, Рафинья, Перин, Барелла попали в символическую сборную.
10. НБА. 28+10+8 от Дончича помогли «Далласу» обыграть «Сан-Антонио» и другие результаты.
11. Прокуратура Парижа начала расследование из-за кричалки фанатов «ПСЖ» про «педиков-марсельцев». Министр спорта Франции поддержал технические поражения хозяевам за гомофобные скандирования.
12. На турнире в Вене в 1/4 финала пробились Хачанов, Зверев, Меньшик и Дрэйпер,Тиафу и Димитров выбыли. Рублев и Циципас вышли в четвертьфинал в Базеле. Дарья Касаткина прошла Маккартни Кесслер во втором круге в Токио.
13. РПЛ подсчитала, что в лиге выступают 155 легионеров – 24% от всех футболистов.
Цитаты дня
Бартон о Харрис: «Худший кандидат за долгое время. Огромная ошибка демократов – неужели нет никого лучше Камалы и Байдена?»
Глушаков о квадробинге: «Категорически не понимаю. Наверное, у людей с психикой что-то не то. Телевидение, «ютубы» вредят: дети видят и повторяют»
Лотар Маттеус: «Нойер сейчас не Нойер. Он не опора «Баварии», как раньше. Он спас бы от 1-2 голов «Барсы» в прошлом»
Семак о гражданстве РФ Сантоса: «Есть люди более русские, чем русские. Рад за Дугласа – он принесет сборной пользу, как и Марио, если захочет»
Иван Карпов о неприязни к «Зениту»: «Это выбор врага в рамках образа. Империя зла, гегемон с админресурсом. Им не нужно зарабатывать с трансферов, «Газпром» дает деньги просто так»
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