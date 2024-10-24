Антони унесли на носилках с поля в матче с «Фенербахче». Игрок «МЮ» заплакал из-за травмы, он сыграл 16 минут

Антони унесли на носилках с поля в матче «Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед».

24-летний полузащитник сборной Бразилии на 73-й минуте вышел на замену в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы (1:1).

На 87-й Антони показал, что не может играть дальше и нуждается в замене. Потом он лег на газон, держась за левую ногу, и заплакал. Партнеры по команде подбодрили бразильца.

На 89-й Антони вынесли с поля на носилках. Вместо него в игру вступил Амад Диалло .

Это был 5-й матч для Антони в сезоне, он забил 1 гол. Подробная статистика выступлений игрока – здесь .

Изображения: кадры из трансляции CBS Sport, Ziggo Sport

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.