Антони унесли на носилках с поля в матче с «Фенербахче». Игрок «МЮ» заплакал из-за травмы, он сыграл 16 минут
Антони унесли на носилках с поля в матче «Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед».
24-летний полузащитник сборной Бразилии на 73-й минуте вышел на замену в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы (1:1).
На 87-й Антони показал, что не может играть дальше и нуждается в замене. Потом он лег на газон, держась за левую ногу, и заплакал. Партнеры по команде подбодрили бразильца.
На 89-й Антони вынесли с поля на носилках. Вместо него в игру вступил Амад Диалло.
Это был 5-й матч для Антони в сезоне, он забил 1 гол. Подробная статистика выступлений игрока – здесь.
Изображения: кадры из трансляции CBS Sport, Ziggo Sport
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости