Мойес впервые победил «МЮ» на «Олд Траффорд» в АПЛ – в 18-м матче. Было 4 ничьих и 13 поражений

Дэвид Мойес впервые победил на «Олд Траффорд» как тренер.

«Эвертон » под руководством Дэвида Мойеса обыграл «Манчестер Юнайтед » (1:0) на выезде в матче 12-го тура АПЛ .

Это первая победа Мойеса на домашнем стадионе манкунианцев в рамках чемпионата Англии.

До этого в активе тренера было 17 матчей на «Олд Траффорд » – 4 ничьих и 13 поражений.

