Мойес впервые победил «МЮ» на «Олд Траффорд» в АПЛ – в 18-м матче. Было 4 ничьих и 13 поражений
Дэвид Мойес впервые победил на «Олд Траффорд» как тренер.
«Эвертон» под руководством Дэвида Мойеса обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) на выезде в матче 12-го тура АПЛ.
Это первая победа Мойеса на домашнем стадионе манкунианцев в рамках чемпионата Англии.
До этого в активе тренера было 17 матчей на «Олд Траффорд» – 4 ничьих и 13 поражений.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta
