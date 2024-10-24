Семак о гражданстве РФ Сантоса: «Есть люди более русские, чем русские. Рад за Дугласа – он принесет сборной пользу, как и Марио, если захочет»
Сергей Семак назвал хорошей новостью натурализацию Дугласа Сантоса.
В понедельник бразильскому защитнику «Зенита» указом президента было предоставлено гражданство РФ.
– Дуглас Сантос может перестать считаться легионером. Планируете использовать чаще других иностранцев?
– Нет, пока об этом не думали. Что касается Дугласа, я рад за него, он достаточно долго в России. Есть такие люди, которые более русские, чем русские.
Безусловно, это хорошая новость. Если у него и у тренера сборной будет желание [выступать за Россию], то он принесет пользу, как и Марио Фернандес, – сказал главный тренер «Зенита».
Дуглас Сантос получил российский паспорт. Теперь не легионер, сборная тоже открыта
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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