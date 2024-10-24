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Коган о «Лиге чемпионов»: «Благодаря новому формату надеемся привлечь к фигурному катанию еще большее количество зрителей»

Александр Коган прокомментировал запуск «Лиги чемпионов» по фигурному катанию.

«Много говорится о лиге фигурного катания, но для ее образования необходимо много разных клубов. Ожидаем, что и зарубежные клубы проявят к этой идее свой интерес.

В преддверии этой работы мы решили попробовать виртуальный турнир, в котором фигуристы будут принимать участие в этапах и финале Гран-при России, чемпионате страны. Первыми подобную задумку нам озвучили, кстати, фигуристы – Роман Савосин и Егор Мурашов. Мы всегда готовы воплощать идеи наших спортсменов, если это представляется возможным.

Мы придумали шесть команд, названия которых связаны краснокнижными животными, которые водятся только в России. Спортсмены пройдут жеребьевку, к сеяным будут добавляться другие участники. Призовой фонд достаточно большой.

Благодаря новому формату мы надеемся привлечь к фигурному катанию еще большее количество зрителей и болельщиков, сопереживающих командам, поскольку здесь они не будут сосредоточены на каком-то одном спортсмене. Безусловно, мы хотим подогреть интерес к нашему виду спорта.

И, наконец, третья задача – повысить узнаваемость наших спортсменов. Будем регулярно подсвечивать эти соревнования в соцсетях с помощью Первого канала», – сказал генеральный директор ФФККР.

В фигурном катании проведут «Лигу чемпионов». Спортсменов поделят на команды, призовой фонд составит 20 млн рублей

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoПервый канал
ФФККР
Александр Коган
Егор Мурашов
Роман Савосин
Лига чемпионов (фигурное катание)
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