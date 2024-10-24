22

Сборная России подтвердила, что сыграет с Сирией в Волгограде 19 ноября

Сборная России подтвердила дату и место проведения матча с Сирией.

Второй матч ноябрьского сбора национальной команды пройдет 19 ноября в Волгограде. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Первым соперником России в ноябрьских матчах станет Бруней – товарищеская встреча состоится 15 ноября в Краснодаре.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал сборной России
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСборная Сирии по футболу
Волгоград-Арена
товарищеские матчи (сборные)
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Агбонлахор уверен, что игроки скорее поедут в «Виллу», чем в «МЮ»: «100%, она стабильнее, и никто не говорит Эмери, кого брать. Карьеры выбравших «МЮ» идут под откос»
28 минут назад
Гаврилов об игре с Брунеем: «Я могу договориться о матче против сборной Ваганьковского кладбища. Это кошмар, я даже название такое не слышал»
1012 минут назад
Депутат Милонов: «Талисманы наших хоккейных, футбольных команд – это квадробинг, правильный образец. С этими квадроберами носятся, будто это какая-то важная для страны ситуация»
1321 минуту назад
Экс-арбитр Лаос о пенальти в ворота «Атлетико»: «Отличная возможность для УЕФА показать нам переговоры судей. Это невозможно объяснить, ВАР придумали именно для таких игр»
531 минуту назад
Спортс’’ участвует в Рейтинге работодателей. Поддержите нас в опросе соискателей!
233 минуты назадОпрос
Слот на вопрос о доминировании «Ливерпуля»: «Вы были на стадионе и считаете, что мы не доминировали? У нас было гораздо больше моментов, владения и свободы, чем у «Лейпцига» – как я и хочу от команды»
653 минуты назад
Игроки «Барсы» пробежали 126,5 км в матче с «Баварией» – на 7 км больше соперников
24сегодня, 14:31
Бартон о Харрис: «Худший кандидат за долгое время. Огромная ошибка демократов – неужели нет никого лучше Камалы и Байдена?»
63сегодня, 14:18
Педри о 4:1: «У «Барсы» были тяжелые поражения от «Баварии». Это задевает гордость фанатов, мы хотели ее вернуть. Эта победа придает уверенность перед класико»
28сегодня, 13:58
Винисиус – игрок недели в ЛЧ. Вингер «Реала» сделал хет-трик в матче с «Боруссией» и обошел Рафинью, Минамино и Рейндерса
154сегодня, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
11сегодня, 08:45
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Рияда», «Аль-Оруба» против «Аль-Шабаба», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу
118 минут назадLive
«Наполи» провел в метро командную фотосессию на сезон-2024/25: «Эта фотография – символ единения с городом»
530 минут назадФото
Капелло о Нойере после 1:4 от «Барсы»: «Некоторым вратарям нужно набраться смелости, чтобы уйти, достигнув определенного возраста»
644 минуты назад
Президент «Боки» Рикельме пошел успокаивать фанатов на матче Кубка Аргентины с «Химнасией», покинув вип-ложу. Полиция применяла резиновые пули и слезоточивый газ
349 минут назад
Лига конференций. «Челси» сыграет с «Панатинаикосом», «Динамо» Минск в гостях у ХИК, «Астана» встретится с «Нью Сэйнтс»
1сегодня, 14:30Live
Экс-судья Лаос о пенальти в ворота «Атлетико»: «ВАР нужен для помощи людям, которые совершают ошибки. Как у коллег не хватило сочувствия позвать судью к монитору, прежде чем принять решение?»
сегодня, 13:42
Вингер «Байера» Адли сломал малоберцовую кость в матче с «Брестом» и выбыл на несколько месяцев
4сегодня, 13:32
Глушаков о пиве после матчей: «Можно «литрушечку» или поменьше – тренеры нам разрешали, в Европе это нормально. Кола после игр не идет, лучше воды выпить»
11сегодня, 13:02
Фоден о голе Холанда пяткой в прыжке: «Сказал Эрлингу: «Я бы потянул пах, если бы попробовал так же». Он сумасшедший, не знаю, как он это делает»
1сегодня, 12:54