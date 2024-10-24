Сборная России подтвердила, что сыграет с Сирией в Волгограде 19 ноября

Сборная России подтвердила дату и место проведения матча с Сирией.

Второй матч ноябрьского сбора национальной команды пройдет 19 ноября в Волгограде. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Первым соперником России в ноябрьских матчах станет Бруней – товарищеская встреча состоится 15 ноября в Краснодаре.