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Пьянич о возможном матче Боснии с Россией: «Я за. Другие страны делают неправильные вещи, но их клубы и сборные выступают. Это несправедливо, это меня злит»

Миралем Пьянич высказался за проведение матча между Боснией и Россией.

Напомним, в 2022 году Босния и Герцеговина отказалась играть против сборной России после аналогичных решений других национальных команд. В сентябре 2024-го Пьянич перешел в ЦСКА.

– Если в ближайшее время Россия и Босния снова начнут переговоры о товарищеском матче и боснийцы спросят твое мнение, играть или нет, что ты ответишь?

– Думаю, провести такой матч – это окей. Все видят, что некоторые другие страны делают неправильные вещи. Но их клубы и сборные продолжают выступать на международной арене. Это меня злит, потому что это несправедливо.

Если через два-три месяца состоится матч Боснии и России, конечно, я буду за. Я же вижу реальную картину того, что здесь происходит, – сказал полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич.

Пьянич об отказе играть с Россией в 2022-м: «Приношу извинения, если кого-то задели мои слова. Я затронул лишь тему безопасности и отсутствия информации»

Что говорил Пьянич об игре с Россией и почему она не состоялась

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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