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  • В РПЛ заявлено 155 легионеров – 24% от всех футболистов. Больше всего в «Спартаке», «Динамо» и «Химках» – по 13
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В РПЛ заявлено 155 легионеров – 24% от всех футболистов. Больше всего в «Спартаке», «Динамо» и «Химках» – по 13

РПЛ рассказала о соотношении россиян и легионеров в лиге.

Российская Премьер-лига представила отчет о деталях первого регистрационного периода сезона-2024/25.

Всего клубы Мир РПЛ заявили 653 футболиста за период. 480 из них – россияне (73%), 155 – легионеры (24%), 18 – нелегионеры (3%) (футболисты со спортивным гражданством Армении, Беларуси и Казахстана).

Больше всего легионеров на сезон заявили московское «Динамо», «Спартак» и «Химки» – по 13. У «Ахмата», «Зенита», «Краснодара», «Оренбурга» и «Рубина» по 12 легионеров в заявке.

Больше всего россиян в заявке у «Краснодара» – 66 (учитываются несколько заявочных списков).

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РПЛ
logoСпартак
logoЗенит
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАхмат
logoОренбург
logoКраснодар
лимит на легионеров
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