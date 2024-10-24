Моуринью удален в матче с «МЮ». Тренер «Фенербахче» возмущался решением Тюрпена не назначать пенальти после падения Осейи-Сэмюэла

Жозе Моуринью удален во 2-м тайме игры «Фенербахче» с «Манчестер Юнайтед».

На 56-й минуте полузащитник манкунианцев Мануэль Угарте в своей штрафной зацепил правую ногу уже отдавшего передачу Брайта Осейи-Сэмюэла , и защитник турецкой команды упал на газон.

Главный судья Клеман Тюрпен не стал назначать одиннадцатиметровый. Более того, француз удалил возмущенного таким решением главного тренера «Фенербахче ».

Следует отметить, что Осейи-Сэмюэл, лежа на земле, держался за левую ногу и в дальнейшем прихрамывал именно на нее.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport