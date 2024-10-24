Моуринью удален в матче с «МЮ». Тренер «Фенербахче» возмущался решением Тюрпена не назначать пенальти после падения Осейи-Сэмюэла
Жозе Моуринью удален во 2-м тайме игры «Фенербахче» с «Манчестер Юнайтед».
На 56-й минуте полузащитник манкунианцев Мануэль Угарте в своей штрафной зацепил правую ногу уже отдавшего передачу Брайта Осейи-Сэмюэла, и защитник турецкой команды упал на газон.
Главный судья Клеман Тюрпен не стал назначать одиннадцатиметровый. Более того, француз удалил возмущенного таким решением главного тренера «Фенербахче».
Следует отметить, что Осейи-Сэмюэл, лежа на земле, держался за левую ногу и в дальнейшем прихрамывал именно на нее.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости