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Моуринью удален в матче с «МЮ». Тренер «Фенербахче» возмущался решением Тюрпена не назначать пенальти после падения Осейи-Сэмюэла

Жозе Моуринью удален во 2-м тайме игры «Фенербахче» с «Манчестер Юнайтед».

На 56-й минуте полузащитник манкунианцев Мануэль Угарте в своей штрафной зацепил правую ногу уже отдавшего передачу Брайта Осейи-Сэмюэла, и защитник турецкой команды упал на газон.

Главный судья Клеман Тюрпен не стал назначать одиннадцатиметровый. Более того, француз удалил возмущенного таким решением главного тренера «Фенербахче».

Следует отметить, что Осейи-Сэмюэл, лежа на земле, держался за левую ногу и в дальнейшем прихрамывал именно на нее.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
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Клеман Тюрпен
logoБрайт Осейи-Сэмюэл
logoМануэль Угарте
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