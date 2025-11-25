Аморим выиграл 12 из 39 матчей в АПЛ во главе «МЮ»
Аморим выиграл лишь 31% матчей во главе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.
Рубен Аморим выиграл менее трети матчей в Премьер-лиге за время работы в «Манчестер Юнайтед».
Сегодня его команда уступила «Эвертону» (0:1), несмотря на численное преимущество на протяжении большей части встречи.
В общей сложности португалец провел 39 игр во главе «МЮ». Манкунианцы победили всего 12 раз, потерпели 19 поражений и 9 раз сыграли вничью.
В среднем «Юнайтед» набирает при Амориме 1,15 очка за тур.
