Пьянич об отказе играть с Россией в 2022-м: «Приношу извинения, если кого-то задели мои слова. Я затронул лишь тему безопасности и отсутствия информации»

Миралем Пьянич извинился за слова об отказе играть против сборной России.

В 2022 году хавбек сборной Боснии и Герцеговины выступал против проведения товарищеского матча с национальной командой России. В сентябре 2024-го он перешел в ЦСКА .

– Ты говоришь, что не имел в виду ничего плохого, но посыл не играть с Россией многие восприняли остро. Роман Бабаев даже говорил, что ты готов извиниться.

– Если кто-то воспринял те слова неправильно, я приношу извинения. Я не тот человек, который скажет одно, а потом будет все опровергать. Отвечаю за сказанное. На тот момент я не знал, какая была ситуация в России. По сути, мы были первой европейской сборной, которая должна была сыграть с Россией.

Опять же, если кто-то неправильно понял мои слова или кого-то они задели, конечно, я приношу свои извинения. Но я затронул лишь тему безопасности и отсутствия информации о текущей ситуации, – сказал Пьянич.

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