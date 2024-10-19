Фигуриста из России подозревают в насилии, ему сорвали большой дебют за США – за сутки до проката
В США отстранили Ивана Десятова – всего за сутки до выступления на Skate America. Официальная причина – расследование в отношении фигуриста.
Что там стряслось?
Кто такой Десятов?
Американские танцоры Изабелла Флорес и Иван Десятов были заявлены на Гран-при США, стартовавший в Аллене. Перед началом турнира они пропали из старт-листа – их заменили Аннабель Морозов и Джеффри Чен.
Сообщил об этом журналист Филипп Херш со ссылкой на Американский центр безопасности спорта. Формулировка SafeSport расплывчатая: «Подозрения в неправомерных действиях».
Такой поворот шокировал поклонников дуэта. Дело в том, что Флорес и Десятов – не просто танцевальная пара из США, а одна из самых популярных. И все благодаря соцсетям. Лишь пара штрихов:
● В тиктоке видео Изабеллы набрали 8,5 миллионов лайков. У роликов сумасшедшие просмотры: в закрепленных сразу три рекорда – 7,9 млн, 5,5 и 4,8.
● В фиолетовой соцсети у Флорес 391 тысяча подписчиков, у Десятова – 58 тысяч. У двукратных чемпионов мира и лидеров сборной США Мэдисон Чок и Эвана Бейтса показатели в сумме скромнее – 121 + 67.
Флорес и Десятов вместе всего третий сезон. Их совместная карьера начиналась с финансовых трудностей. До 2021-го Иван, родившийся в Москве, выступал за Россию, потом перешел в Беларусь. И когда весной 2022-го решил покинуть команду, белорусская сторона потребовала возместить расходы на фигуриста.
В итоге Десятов объявил о сборе 25 тысяч долларов на краудфандинговой площадке. Желающие помогли Ивану – и открепление от Беларуси он все-таки получил.
Популярность Флорес и Десятова пока не соизмерима с их результатами: 10-е и 7-е места на чемпионатах США и бронза челленджера в Загребе. Выступление в Аллене планировалось большим дебютом на Гран-при. Их очень ждали – болельщики покупали билеты специально ради них.
Но помешало отстранение.
В чем обвиняют Десятова?
Временный бан выписала организация SafeSport – она решает проблемы сексуального насилия в американском спорте. Сам Десятов, рассказывая об отличиях подходов в России и США, так объяснял принципы ее работы (интервью Чемпионату):
«В плане тренировок в Америке есть такая система, называется SafeSport. И по ней мне, например, 22 года, и я не могу находиться в одной комнате с несовершеннолетней девочкой. Просто находиться. Не важно, что делать: даже если это какая-то тренировка. У меня должен быть специальный сертификат SafeSport, чтобы тренировать детей.
Не могу также просто идти по улице, допустим, с 17-летней, даже если это какая-то подруга. Люди, которые знают, кто я и кто она, сколько нам лет, могут написать в SafeSport, и потом придется подавать апелляцию, что это была моя партнерша, подруга и так далее».
Главный инсайдер фигурки Дейв Лиз отметил, что ситуацией вокруг Десятова занимается не только SafeSport, но и государственные органы, так как есть подозрения в криминальных действиях фигуриста.
По нашей информации, кейс связан с сексуализированным насилием, которое могло произойти на одном из турниров под эгидой ISU в прошлом сезоне.
Десятов женился на партнерше сразу после переезда в США
Еще Лиз раздобыл сведения о семейном статусе 23-летнего Десятова. Оказалось, что 12 августа 2022-го Иван женился на своей партнерше – Изабелле Флорес. Через два месяца после переезда в США. О том, как его радушно приняли в Америке, Десятов тоже рассказывал:
«Сейчас почти все расходы на лед, тренировки берут на себя родители Изабеллы. Конечно, я где-то пытаюсь подрабатывать, Белла где-то подрабатывает. Все, что зарабатываем, уходит на тренировки и лед».
Возможно, речь о большой и чистой любви. Вот только похожие (и оттого немного подозрительные) браки заключили и другие фигуристы с русскими фамилиями и без американских паспортов: Лиа Несет и Артем Маркелов, Грейс Йи и Данила Савельев.
Все три дуэта тренируются у Елены Достатни (в девичестве – Халявиной), которая выступала в танцах на льду с Максимом Шабалиным, а после карьеры перебралась в США и стала тренером.
К слову, про Маркелова и SafeSport Десятов тоже упоминал: «На него написали (в SafeSport) из-за того, что он с партнершей в машине ехал. Потом объясняли, что они партнеры, ехали домой и все хорошо».
Маркелов расписался с Несет, как только той исполнилось 18, что смутило многих поклонников американской фигурки.
Круговорот партнеров и обвинений – попробуйте не запутаться
Вокруг танцевальных дуэтов в США есть и другие странные истории:
1. Флорес, партнерша Десятова, рассказывала, что ее предыдущий партнер Дмитрий Царевский страдал от «эмоционального и физического насилия» в семье. Вроде как семья Дмитрия силой держала его дома и не позволила выступить на чемпионате США с Изабеллой в 2021-м.
2. Сейчас Царевский катается в паре с Катариной Волфкостин. Она – бывшая партнерша Джеффри Чена. Именно Чен в дуэте с Аннабель Морозов теперь выступят на Гран-при США.
По информации Лиза, в отношении Чена тоже ведется расследование из-за инцидента с бывшей партнершей Яли Педерсен.
Дела о сексуализированном насилии стали грустным и настораживающим трендом в фигурном катании. Только за последний месяц два скандала получили обновления.
Канадца Николая Соренсена, выступающего в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри, отстранили минимум на 6 лет после обвинений в изнасиловании.
А эстонка Солен Мазанг сообщила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена. Параллельно с новостью об отстранении Десятова Солен напомнила и о своем кейсе постом в соцсетях:
«Молчание уничтожало меня, но я отказываюсь оставаться пленницей этого бремени. Сегодня я говорю правду: я стала жертвой сексуального насилия. Сколько из вас еще страдают в молчании, боясь осуждения? Молчание защищает обидчиков, а не жертв. Пришло время высказаться».
Хм.
Фото: Valerio Origo/IPA Sport, Raniero Corbelletti/AFLO/Globallook Press/Global Look Press; instagram.com/ivandesyatov_/ ; Gettyimages.ru/Matthew Stockman
А по теме - три одинаковых брака за короткое время ради гринккарты в одной тренерской группе со вчерашними школьницами, в случае с Десятовым Флорес - через 2 месяца после встречи, когда партнеры говорят на разных языках... тут пора иммиграционным офицерам наведаться и к тренерам, и к семьям, это хорошее такое нарушение закона с печальными последствиями для всех сторон
(Маркеловы, по слухам, расписались в ее 17 лет, и лишь в 18 сделали постановочную церемонию, как то это тоже фу)
А Десятов реально неприятный человек, кинувший партнершу из Беларуси (сказал, что бросил ее, только уже будучи в США), со стремнымт подпискаии в инсте, псведо-браком ради гринкарты, который 2 года скрывали, выпрашивая пр этом 25 тысяч... карьера этой пары в любом случае в руинах, вне зависимости от итогов разбирательства инцидента в Загребе в 23 году. Ибо нечего обманывать всех и вся (ну и насиловать, конечно)
Дикая популярность во всяких Тиктоках абсолютно посредственных пар тоже заставляет задуматься лишний раз... О нелепости всех этих алгоритмов, главным образом. Какое-то Зазеркалье, формирующее совершенно искаженные представления о реальности.
Но зато идти по улице -ни-ни... чего-то я не особо в эти сказки верю.
Странная история.
Это вообще везде давно написано, что они поженились в августе 22го.