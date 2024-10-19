Фигуриста из России подозревают в насилии, ему сорвали большой дебют за США – за сутки до проката

В США отстранили Ивана Десятова – всего за сутки до выступления на Skate America. Официальная причина – расследование в отношении фигуриста.

Что там стряслось?

Кто такой Десятов?

Американские танцоры Изабелла Флорес и Иван Десятов были заявлены на Гран-при США, стартовавший в Аллене. Перед началом турнира они пропали из старт-листа – их заменили Аннабель Морозов и Джеффри Чен.

Сообщил об этом журналист Филипп Херш со ссылкой на Американский центр безопасности спорта. Формулировка SafeSport расплывчатая: «Подозрения в неправомерных действиях».

Такой поворот шокировал поклонников дуэта. Дело в том, что Флорес и Десятов – не просто танцевальная пара из США, а одна из самых популярных. И все благодаря соцсетям. Лишь пара штрихов:

● В тиктоке видео Изабеллы набрали 8,5 миллионов лайков. У роликов сумасшедшие просмотры: в закрепленных сразу три рекорда – 7,9 млн, 5,5 и 4,8.

● В фиолетовой соцсети у Флорес 391 тысяча подписчиков, у Десятова – 58 тысяч. У двукратных чемпионов мира и лидеров сборной США Мэдисон Чок и Эвана Бейтса показатели в сумме скромнее – 121 + 67.

Флорес и Десятов вместе всего третий сезон. Их совместная карьера начиналась с финансовых трудностей. До 2021-го Иван, родившийся в Москве, выступал за Россию, потом перешел в Беларусь. И когда весной 2022-го решил покинуть команду, белорусская сторона потребовала возместить расходы на фигуриста.

В итоге Десятов объявил о сборе 25 тысяч долларов на краудфандинговой площадке. Желающие помогли Ивану – и открепление от Беларуси он все-таки получил.

Популярность Флорес и Десятова пока не соизмерима с их результатами: 10-е и 7-е места на чемпионатах США и бронза челленджера в Загребе. Выступление в Аллене планировалось большим дебютом на Гран-при. Их очень ждали – болельщики покупали билеты специально ради них.

Но помешало отстранение.

В чем обвиняют Десятова?

Временный бан выписала организация SafeSport – она решает проблемы сексуального насилия в американском спорте. Сам Десятов, рассказывая об отличиях подходов в России и США, так объяснял принципы ее работы (интервью Чемпионату ):

«В плане тренировок в Америке есть такая система, называется SafeSport. И по ней мне, например, 22 года, и я не могу находиться в одной комнате с несовершеннолетней девочкой. Просто находиться. Не важно, что делать: даже если это какая-то тренировка. У меня должен быть специальный сертификат SafeSport, чтобы тренировать детей.

Не могу также просто идти по улице, допустим, с 17-летней, даже если это какая-то подруга. Люди, которые знают, кто я и кто она, сколько нам лет, могут написать в SafeSport, и потом придется подавать апелляцию, что это была моя партнерша, подруга и так далее».

Главный инсайдер фигурки Дейв Лиз отметил, что ситуацией вокруг Десятова занимается не только SafeSport, но и государственные органы, так как есть подозрения в криминальных действиях фигуриста.

По нашей информации, кейс связан с сексуализированным насилием, которое могло произойти на одном из турниров под эгидой ISU в прошлом сезоне.

Десятов женился на партнерше сразу после переезда в США

Еще Лиз раздобыл сведения о семейном статусе 23-летнего Десятова. Оказалось, что 12 августа 2022-го Иван женился на своей партнерше – Изабелле Флорес . Через два месяца после переезда в США. О том, как его радушно приняли в Америке, Десятов тоже рассказывал:

«Сейчас почти все расходы на лед, тренировки берут на себя родители Изабеллы. Конечно, я где-то пытаюсь подрабатывать, Белла где-то подрабатывает. Все, что зарабатываем, уходит на тренировки и лед».

Возможно, речь о большой и чистой любви. Вот только похожие (и оттого немного подозрительные) браки заключили и другие фигуристы с русскими фамилиями и без американских паспортов: Лиа Несет и Артем Маркелов, Грейс Йи и Данила Савельев.

Все три дуэта тренируются у Елены Достатни (в девичестве – Халявиной), которая выступала в танцах на льду с Максимом Шабалиным, а после карьеры перебралась в США и стала тренером.

К слову, про Маркелова и SafeSport Десятов тоже упоминал: «На него написали (в SafeSport) из-за того, что он с партнершей в машине ехал. Потом объясняли, что они партнеры, ехали домой и все хорошо».

Маркелов расписался с Несет, как только той исполнилось 18, что смутило многих поклонников американской фигурки.

Круговорот партнеров и обвинений – попробуйте не запутаться

Вокруг танцевальных дуэтов в США есть и другие странные истории:

1. Флорес, партнерша Десятова, рассказывала, что ее предыдущий партнер Дмитрий Царевский страдал от «эмоционального и физического насилия» в семье. Вроде как семья Дмитрия силой держала его дома и не позволила выступить на чемпионате США с Изабеллой в 2021-м.

2. Сейчас Царевский катается в паре с Катариной Волфкостин. Она – бывшая партнерша Джеффри Чена . Именно Чен в дуэте с Аннабель Морозов теперь выступят на Гран-при США.

По информации Лиза, в отношении Чена тоже ведется расследование из-за инцидента с бывшей партнершей Яли Педерсен.

Дела о сексуализированном насилии стали грустным и настораживающим трендом в фигурном катании. Только за последний месяц два скандала получили обновления.

Канадца Николая Соренсена , выступающего в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри, отстранили минимум на 6 лет после обвинений в изнасиловании.

А эстонка Солен Мазанг сообщила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена. Параллельно с новостью об отстранении Десятова Солен напомнила и о своем кейсе постом в соцсетях:

«Молчание уничтожало меня, но я отказываюсь оставаться пленницей этого бремени. Сегодня я говорю правду: я стала жертвой сексуального насилия. Сколько из вас еще страдают в молчании, боясь осуждения? Молчание защищает обидчиков, а не жертв. Пришло время высказаться».

Хм.

Фото: Valerio Origo/IPA Sport, Raniero Corbelletti/AFLO/Globallook Press/Global Look Press ; instagram.com/ivandesyatov_/ ; Gettyimages.ru /Matthew Stockman