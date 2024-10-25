Кучеров забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ, сохранив лидерство в гонке снайперов. У него 13 очков в 7 играх

Никита Кучеров забросил 8-ю шайбу в сезоне, сохранив лидерство в гонке снайперов.

Форвард «Тампы » отличился в матче против «Миннесоты» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе 31-летнего россиянина стало 13 (8+5) очков в 7 играх. Он отмечался результативными действиями в каждом матче в сезоне.

Рекорд клуба по серии игр с очками со старта сезона – 11 (Кучеров в сезоне-2017/18 стал одним из его совладельцев).

С 8 шайбами в 7 матчах Никита сохранил лидерство в гонке снайперов. Второе место делят капитан «Нью-Джерси » Нико Хишир (7 шайб в 10 играх) и форвард «Колорадо » Росс Колтон (7 в 8).

Сегодня Кучеров (20:57, 1:33 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ, применил 1 силовой прием и допустил 5 потерь.