  Дьюзбери-Холл об удалении Гуйе за пощечину одноклубнику: «Секундное помешательство, Идрисса извинился в перерыве. «Эвертон» мог посыпаться и проиграть, но мы огреагировали великолепно»
Дьюзбери-Холл об удалении Гуйе за пощечину одноклубнику: «Секундное помешательство, Идрисса извинился в перерыве. «Эвертон» мог посыпаться и проиграть, но мы огреагировали великолепно»

Хавбек «Эвертона» Дьюзбери-Холл об удалении Гуйе: Идрисса извинился в перерыве.

Полузащитник «Эвертона» Кирнан Дьюзбери-Холл прокомментировал удаление Идриссы Гуйе в матче с «Манчестер Юнайтед».

В 12-м туре АПЛ «Эвертон» обыграл «МЮ» в гостях (1:0), оставшись в меньшинстве на 13-й минуте после удаления Гуйе за пощечину одноклубнику Майклу Кину.

«Это было просто секундное помешательство. Конечно, этого можно было избежать. Все, что я могу сказать, это то, что Идрисса извинился перед нами в перерыве и высказал свое мнение. Это все, что он мог сделать, и мы двигаемся дальше.

Реакция ребят после этого была великолепной, на высшем уровне. Мы легко могли посыпаться и проиграть матч, но это, вероятно, помогло нам еще больше вырасти как команде.

Тренер просто сказал, что разберется с ситуацией в другой раз, и нужно было просто придерживаться изначального плана. Он лишь хотел, чтобы мы продолжали то, что делаем, и сосредоточились на том, что мы можем изменить», – сказал Дьюзбери-Холл в интервью Sky Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
