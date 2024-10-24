Киевское «Динамо» продлило серию без побед в групповом этапе еврокубков.

Команда тренера Александра Шовковского уступила на выезде «Роме» (0:1) в 3-м туре общего этапа Лиги Европы.

Киевляне проиграли все три матча в основном турнире ЛЕ в этом сезоне – ранее были поражения от «Лацио» (0:3) и «Хоффенхайма» (0:2).

Таким образом, «Динамо » Киев не побеждает 15 матчей подряд на групповом этапе еврокубков.

В последний раз «Динамо» обыгрывало «Ференцварош» (1:0) в Лиге чемпионов в 2020 году.

После этого бело-синие 1 раз сыграли вничью и 5 раз проиграли в Лиге чемпионов-2021/22 и с аналогичным результатом завершили сезон-2022/23 в Лиге Европы.

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