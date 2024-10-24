Миралем Пьянич прокомментировал свой переход в ЦСКА.

В сентябре бывший хавбек «Ювентуса», «Барселоны», «Ромы» и других клубов подписал с армейцами контракт по схеме «1+1».

– Ты и ЦСКА: как все случилось? Почему ты вообще выбрал РПЛ для продолжения карьеры?

– У меня были предложения из других стран, но ни одно из них по-настоящему не заинтересовало. Я хотел играть на хорошем уровне – чувствую, что еще на многое способен.

Когда на меня вышел ЦСКА , сразу подумал, что это хороший вариант. Я отлично знал клуб – играл против него в Лиге чемпионов. Великая команда с историей, к тому же достаточно известная в Европе.

Как только начались первые контакты, сразу сказал: «Давайте сделаем все быстро – я хочу играть». И переговоры не заняли много времени.

Мы отлично поговорили с Марко Николичем , с руководством клуба. Желание видеть меня в ЦСКА исходило не от кого-то одного – все очень хотели моего приезда. Это тоже сказалось и подкупило.

– Обычно главная мотивация звезд, приезжающих в Россию, – деньги.

– Для меня эта история не про деньги. Повторюсь, я просто хотел играть на высшем уровне. И, если честно, я приятно удивлен тем, насколько хороша наша команда.

В ЦСКА много молодых игроков, а также качественных футболистов с большим потенциалом. Конечно, молодежи нужно набраться опыта, но у всех парней хорошая ментальность. Они упорно работают, многие из них талантливы.

Так что пока все хорошо. Я счастлив, – сказал полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич .

Пьянич о возможном матче Боснии с Россией: «Я за. Другие страны делают неправильные вещи, но их клубы и сборные выступают. Это несправедливо, это меня злит»