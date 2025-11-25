  • Спортс
  • «Зенит» – флагман российского футбола, все хотят хорошей игры. Но скучный футбол – субъективная оценка, важен результат». Гасилин о команде Семака
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением относительно игры команды.

– «Скучная» или «ужасная» игра – это проблема для «Зенита»? 

– Я думаю, что в нынешних реалиях «Зениту» нужно закончить часть сезона до зимней паузы максимально близко к конкурентам. ЦСКА и «Краснодар» очки потеряли. 

‎Скучный футбол – это такая субъективная оценка. Конечно, «Зенит» – флагман российского футбола, и все хотят хорошей игры. Это относительный фактор. Сейчас важен в первую очередь результат. Качественный футбол будет, наверное, после паузы.

– «Зенит» и ЦСКА имеют по 33 очка, а у «Краснодара» – 34. Армейцы и краснодарцы в последнем матче сыграют очный матч. Как оцените шансы «Зенита» уйти на перерыв на первой строчке? 

– Достаточно высокие шансы. Я думаю, что «Зенит» до зимней паузы очки не потеряет, а ЦСКА или «Краснодар» в любом случае это сделают.

Я вообще прогнозирую, что ЦСКА и «Краснодар» сыграют вничью. Игроки ЦСКА, видно, устали. У команды Челестини меньше ресурсов, чем у команды Мусаева. 

– «Зенит» проведет два матча дома: с «Рубином» и «Акроном». Что нужно сделать, чтобы не повторилась ситуация прошлого года, когда петербуржцы уступили «Крыльям» (2:3) и «Акрону» (1:2)?

– Никто не ожидал, что «Зенит» может проиграть эти два матча. Сейчас нужно быть максимально собранными.

Очень пугает состояние газона. Когда сборная России играла на «Газпром Арене», поле было не лучшего качества. Для игроков, которые есть в составе «Зенита», это важный фактор.

Думаю, агрономы привели поле в порядок. Против «Зенита» все команды играют в оборонительный футбол. «Зенит» сейчас не так результативен как в том сезоне.

Плюс центральные нападающие не забивают. Проблемы в общем есть, но они должны добиться положительного результата. Повторюсь, что «Зенит» уйдет на перерыв, не потеряв очков, – сказал Алексей Гасилин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
