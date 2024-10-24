ФФККР и Первый канал объявили о запуске виртуального турнира «Лига чемпионов». Фигуристов поделят на команды, призовой фонд составит 20 млн рублей
«Новый формат в фигурном катании: виртуальный турнир «Лига чемпионов. Фигурное катание» в сезоне-2024/2025.
78 сильнейших фигуристов страны в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду;
6 команд будут набирать очки за участие в соревнованиях, челленджах и вызовах на протяжении всего сезона;
Общий призовой фонд турнира: 20 миллионов рублей.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и АО «Первый канал» запускают новый и уникальный формат соревнований: виртуальный турнир «Лига чемпионов. Фигурное катание» сезон-2024/2025, который подарит болельщикам еще больше фигурного катания в совершенно новых форматах, а большому количеству российских спортсменов – возможность проявить себя.
В турнире примут участие не менее 78 сильнейших фигуристов фигуристов страны в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду, которые будут поделены на 6 команд по итогам жеребьевки:
Алтайские аргали
Амурские тигры
Байкальские нерпы
Дальневосточные леопарды
Забайкальские манулы
Тихоокеанские сивучи
К участию в турнире приглашены спортсмены, которые заявились на этапы Гран-при России-2024/25 и:
Являются спортсменами – кандидатами в сборные команды России;
Заняли места на чемпионате России-2024 не ниже: 12-го в одиночном катании, 8-го в парном катании, 10-го в танцах на льду;
а также другие спортсмены по решению организаторов.
Спортсмены сборной России – сеяные участники виртуальной Лиги чемпионов.
Соревнования между командами буду проходить в рамках официальных соревнований ФФККР в сезоне-2024/2025, а также дополнительных челленджах и вызовах в течение всего сезона.
За участие в соревнованиях, челленджах и вызовах командам будут начисляться очки, и по итогам всего сезона будут выявлены 3 сильнейшие команды. Призовой фонд турнира составит 20 000 000 рублей, из них:
1-е место – 10 000 000,00 рублей
2-е место – 5 000 000,00 рублей
3-е место – 3 000 000,00 рублей
Специальные номинации – 2 000 000,00 рублей», – сообщили в ФФККР.
Регламент турнира опубликован в телеграм-канале «Лига чемпионов. Фигурное катание».
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