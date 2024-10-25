«Лацио», «Тоттенхэм» и «Андерлехт» лидируют в ЛЕ после 3 туров. «Фенербахче» – 14-й, «Сосьедад» – 17-й, «Рома» – 19-я, «МЮ» – 21-й
Всего три команды выиграли в каждом из трех туров общего этапа Лиги Европы.
В таблице лидируют «Лацио», «Тоттенхэм» и «Андерлехт» – они набрали по 9 очков. Также в первую восьмерку входят «Аякс», «Галатасарай», «Айнтрахт», «Мидтьюлланд» и «Атлетик».
«Лион» идет 10-м, «Фенербахче» – 14-м, «Порту» – 15-м, «Реал Сосьедад» – 17-м, «Рома» – 19-й, «Манчестер Юнайтед» – 21-м.
Не набрали ни одного очка только «Маккаби» Тель-Авив, «Динамо» Киев и «Карабах».
В 1/8 финала ЛЕ напрямую выходят первые восемь команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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