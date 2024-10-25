«Лацио», «Тоттенхэм» и «Андерлехт» лидируют в ЛЕ после 3 туров. «Фенербахче» – 14-й, «Сосьедад» – 17-й, «Рома» – 19-я, «МЮ» – 21-й

Всего три команды выиграли в каждом из трех туров общего этапа Лиги Европы.

В таблице лидируют «Лацио », «Тоттенхэм » и «Андерлехт » – они набрали по 9 очков. Также в первую восьмерку входят «Аякс », «Галатасарай », «Айнтрахт», «Мидтьюлланд» и «Атлетик».

«Лион» идет 10-м, «Фенербахче» – 14-м, «Порту» – 15-м, «Реал Сосьедад» – 17-м, «Рома» – 19-й, «Манчестер Юнайтед» – 21-м.

Не набрали ни одного очка только «Маккаби» Тель-Авив, «Динамо» Киев и «Карабах».

В 1/8 финала ЛЕ напрямую выходят первые восемь команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.