Винисиус, Рафинья, Перин, Барелла, Рейндерс и Стоунз – в сборной 3-го тура ЛЧ от УЕФА
УЕФА представил символическую сборную 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
В команду недели вошли:
– вратарь: Маттиа Перин («Ювентус»);
– защита: Стефан Ристовски («Динамо» Загреб), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Исак Хин («Аталанта»), Мигель Гутьеррес («Жирона»);
– полузащита: Такуми Минамино («Монако»), Николо Барелла («Интер»), Тейани Рейндерс («Милан»);
– нападение: Рафинья Диас («Барселона»), Джон Дуран («Астон Вилла»), Винисиус Жуниор («Реал»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости