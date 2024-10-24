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Винисиус, Рафинья, Перин, Барелла, Рейндерс и Стоунз – в сборной 3-го тура ЛЧ от УЕФА

УЕФА представил символическую сборную 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В команду недели вошли:

вратарь: Маттиа ПеринЮвентус»);

защита: Стефан РистовскиДинамо» Загреб), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Исак Хин («Аталанта»), Мигель Гутьеррес («Жирона»);

полузащита: Такуми Минамино («Монако»), Николо Барелла («Интер»), Тейани Рейндерс («Милан»);

нападение: Рафинья Диас («Барселона»), Джон Дуран («Астон Вилла»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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logoНиколо Барелла
logoРафинья Диас
logoВинисиус Жуниор
logoТейани Рейндерс
logoМигель Гутьеррес
logoДжон Дуран
logoИсак Хин
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