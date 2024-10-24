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  • Лотар Маттеус: «Нойер сейчас не Нойер. Он не опора «Баварии», как раньше. Он спас бы от 1-2 голов «Барсы» в прошлом»
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Лотар Маттеус: «Нойер сейчас не Нойер. Он не опора «Баварии», как раньше. Он спас бы от 1-2 голов «Барсы» в прошлом»

Лотар Маттеус считает, что Мануэль Нойер уже не тот.

Обладатель «Золотого мяча»-1990 высказался об этом после разгрома «Баварией» «Барселоной» в Лиге чемпионов (1:4).

«Я не хочу обидеть Мануэля, но сейчас он не опора команды, как раньше. Мануэль Нойер сейчас не Мануэль Нойер.

Его игра в воротах изменилась. Раньше он предугадывал каждую ситуацию, видел все на 360 градусов, мог начинать атаки первым пасом. Сейчас он не дает надежности обороне. Это подтверждают показатели в Бундеслиге: чуть более 40% отраженных ударов.

Я надеюсь, что он скоро заиграет как раньше, уверенно. В прошлом он отразил бы 1-2 из четырех голевых ударов «Барселоны». Второй гол «Барселоны» – хороший пример: Мануэль колебался, затем вышел с линии и не смог ничего сделать», – сказал бывший игрок «Баварии» и сборной Германии.

Как «Барса» выиграла экстрим-дуэль у «Баварии»? Отвечают Лукомский и Денисов

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Bild
logoБавария
logoМануэль Нойер
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoЛотар Маттеус
logoЛига чемпионов УЕФА
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