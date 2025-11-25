«МЮ» нанес 25 ударов по воротам «Эвертона» и 6 раз попал в створ, играя в большинстве с 13-й минуты, но уступил 0:1. У «ирисок» 3 попытки, единственная точная – гол Дьюзбери-Холла

«Манчестер Юнайтед» превзошел «Эвертон» по статистическим показателям.

«Манчестер Юнайтед » уступил дома «Эвертону » (0:1) в 12-м туре АПЛ .

Манкунианцы играли в большинстве с 13-й минуты, когда Идрисса Гуйе получил красную карточк у за пощечину одноклубнику Майклу Кину.

Команда тренера Рубена Аморима нанесла по воротам Джордана Пикфорда 25 ударов, однако лишь 6 из них пришлись в створ.

В свою очередь, ливерпульская команда трижды била по воротам Сенне Ламменса, единственный точный удар Кирнана Дьюзбери-Холла стал голевым.

