«МЮ» нанес 25 ударов по воротам «Эвертона» и 6 раз попал в створ, играя в большинстве с 13-й минуты, но уступил 0:1. У «ирисок» 3 попытки, единственная точная – гол Дьюзбери-Холла
«Манчестер Юнайтед» превзошел «Эвертон» по статистическим показателям.
«Манчестер Юнайтед» уступил дома «Эвертону» (0:1) в 12-м туре АПЛ.
Манкунианцы играли в большинстве с 13-й минуты, когда Идрисса Гуйе получил красную карточку за пощечину одноклубнику Майклу Кину.
Команда тренера Рубена Аморима нанесла по воротам Джордана Пикфорда 25 ударов, однако лишь 6 из них пришлись в створ.
В свою очередь, ливерпульская команда трижды била по воротам Сенне Ламменса, единственный точный удар Кирнана Дьюзбери-Холла стал голевым.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
